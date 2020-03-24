Месси перевёл деньги больницам в Испании и Аргентине на борьбу с коронавирусом

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

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По информации Mundo Deportivo, деньги будут распределены между больницей в испанской Барселоне и медицинским центром в Аргентине - родине Лионеля Месси.



Ранее экс-наставник "Барселоны" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирсуом.



По актуальным данным в Испании число зараженных коронавирусом превысило 42 000 человек. Погибло 3000 человек.



В мире известно о более 420 000 инфицированных уханьским вирусом COVID-19. Общее число погибших превысило 18 900 человек.