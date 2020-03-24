Об этом сообщает Sport.es.
Совет директоров каталонского клуба подготовил предложение для игроков. Сообщается, что снижение зарплаты никак не заденет личные бонусы футболистов. Данные условия будут иметь силу до окончания чрезвычайного положения в Испании, которое действует до 11-го апреля по указу правительства.
В СМИ сообщалось, что футболисты "Барселоны" готовы на снижение заработной платы во время перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Напомним, 13-го марта "Барселона" приостановила свою деятельность. Каталонцы лидирует в турнирной таблице Примеры после 27-ти туров, набрав 58 очков. Идущий вторым мадридский "Реал" отстаёт на два очка.
По актуальным данным в Испании число зараженных коронавирусом превысило 42 000 человек. Погибло 3000 человек.
В мире известно о более 420 000 инфицированных уханьским вирусом COVID-19. Общее число погибших превысило 18 900 человек.
"Барселона" может уменьшить зарплату своим футболистам на 70% из-за коронавируса
Руководство "Барселоны" намерено сократить зарплату каждого футболиста на 70% во время перерыва из-за пандемии коронавируса.
Фото: Reuters
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