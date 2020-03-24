"Барселона" может уменьшить зарплату своим футболистам на 70% из-за коронавируса

Руководство "Барселоны" намерено сократить зарплату каждого футболиста на 70% во время перерыва из-за пандемии коронавируса.
Фото: Reuters
Об этом сообщает Sport.es.

Совет директоров каталонского клуба подготовил предложение для игроков. Сообщается, что снижение зарплаты никак не заденет личные бонусы футболистов. Данные условия будут иметь силу до окончания чрезвычайного положения в Испании, которое действует до 11-го апреля по указу правительства.

В СМИ сообщалось, что футболисты "Барселоны" готовы на снижение заработной платы во время перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Напомним, 13-го марта "Барселона" приостановила свою деятельность. Каталонцы лидирует в турнирной таблице Примеры после 27-ти туров, набрав 58 очков. Идущий вторым мадридский "Реал" отстаёт на два очка.

По актуальным данным в Испании число зараженных коронавирусом превысило 42 000 человек. Погибло 3000 человек.

В мире известно о более 420 000 инфицированных уханьским вирусом COVID-19. Общее число погибших превысило 18 900 человек.


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Теги: Барселона Примера Коронавирус
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