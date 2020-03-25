"Барселона" планирует расстаться с восемью футболистами

"Барселона" хочет избавиться от многих футболистов в летнее трансферное окно.

Фото: Reuters

Об этом сообщает Sport.es.



Руководство каталонцев планирует расстаться с восемью футболистами. Главные кандидаты на уход из клуба - полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль. Ракитич, вероятнее всего, перейдёт в "Севилью", а Видаль может стать частью сделки по переходу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.



"Барселона" также планирует продать голкипера Нето, защитников Умтити и Фирпо, а также форварда Брейтуэйта, приобретенного месяц назад в связи с травмами Дембеле и Суареса.



Ранее сообщалось, что "Барселона" не может найти покупателей для полузащитника Филиппе Коутиньо, в этом сезоне выступающего за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды. Вероятнее всего, что в следующем сезоне Коутиньо отправится в новую аренду.



Кроме того, форвард Антуан Гризманн также может покинуть "Барселону". Возможно, что это произойдёт в случае возвращение в состав "сине-гранатовых" нападающего "ПСЖ" Неймара.



Сообщается, что у руководства "Барселоны" нет задачи во что бы то ни стало избавиться от всех вышеперечисленных футболистов.