Черышев-старший: Денису доставили тренажеры домой, но нагрузки недостаточно для полноценной подготовки

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, как сын поддерживает форму во время карантина.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат Испании был приостановлен на два тура.

- Игроки на самоизоляции, поддерживают форму в индивидуальном порядке. Клуб доставил Денису домой велотренажер. Кроме того, у него есть беговая дорожка. Хотя, конечно, получаемой нагрузки недостаточно для полноценной подготовки. Пробежать по беговой дорожке или по полю со сменой ритма и сменой направлений — это далеко не одно и то же. Велотренажер дает многое, но есть и другие необходимые упражнения. Например, приседания со штангой. Да и работа с мячом добавляет нагрузку, - цитирует Черышева "Команда России".

Напомним, в "Валенсии" у 35% игроков был выявлен коронавирус.


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Теги: Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий Коронавирус
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