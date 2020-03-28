Об этом сообщает Marca.
По данным источника, 10 игроков первой команды, а также 15 человек из персонала клуба заразились коронавирусом.
"Валенсия" назвала имена только трёх заразившихся: Гарая, Мангаля и Гайя, а остальных, по информации, предпочитает не раскрывать. Клуб предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекции.
Напомним, в "Валенсии" выступает российский полузащитник Денис Черышев.
СМИ: 10 игроков и 15 работников "Валенсии" заразились коронавирусом
В испанской "Валенсии" эпидемия коронавируса.
Источник: getty images
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