Напомним, в "Валенсии", по сведениям MARCA, было зафиксировано заболевание коронавирусом у 10 футболистов и 15 представителей персонала клуба.
- У Дениса всё хорошо, он тренируется в домашних условиях, - цитирует Черышева-старшего Metaratings
Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Отец Черышева - о ситуации с коронавирусом в "Валенсии": у Дениса всё хорошо
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева рассказал, что футболист не заболел коронавирусом.
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