Месси объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Капитан "Барселоны" Лионель Месси объявил, что игроки испанского клуба пошли на снижение зарплаты на 70% в связи с тяжелой экономической ситуацией по причине распространения коронавируса.

Фото: Global Look Press

"Многое в последнее время было написано и сказано об основной команде "Барселоны" в отношении заработных плат футболистов за этот период тревожного состояния.



Прежде всего, нам хотелось бы уточнить - наша воля всегда заключалась в том, что команда поддерживает решение о снижении заработной платы, поскольку мы прекрасно понимаем, что нынешняя ситуация является исключительной. Игроки команды ВСЕГДА были первыми, кто приходил на помощь клубу, когда она требовалась. Много раз такие инициативы исходили и от нас самих, если на наш взгляд это считалось необходимым и важным.



Поэтому нас не перестает удивлять тот факт, что внутри клуба были те, кто периодически оказывал на нас давление в отношении тех мер, которые в любом случае были бы нами сделаны. На самом деле, если соглашение между клубом и игроками постоянно откладывалось, то на это была простая причина - мы вместе искали нужную формулу для того, чтобы не только помочь клубу, но и не обделить остальных его работников.



Со своей стороны полагаю, что пора объявить о том, что помимо сокращения наших заработных плат на 70 процентов в этот непростой для всех период, мы также сделаем взносы, чтобы обеспечить 100% выплату заработных плат для сотрудников клуба. Если мы и не сообщали об этом до сих пор, то только потому что для нас в приоритете был поиск решения, которое действительно оказало бы помощь клубу и всем, кто больше всего пострадал от этой ситуации.



Мы желаем сил и терпения всем людям, которые делают все возможное, чтобы остановить этот кризис, а также всем тем, кто сейчас в своих домах терпеливо ожидает нормализации обстановки. Очень скоро мы выберемся из этого и сделаем мы это вместе", — сообщил Месси в своём аккаунте Instagram.



Напомним, что в настоящее время матчи чемпионата Испании по футболу приостановлены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.



В настоящий момент в Испании выявлено более 85 000 человек с коронавирусом. Погибло от вируса COVID-19 более 7500 человек.