Напомним, в февральском матче 24-го тура Ла Лиги команде из Виго удалось сыграть вничью с Королевским клубом на "Сантьяго Бернабеу".
- Что чувствовал, когда забил "Реалу"? Честно говоря, я увидел, что некоторые игроки "Реала" обратились к судье, чтобы уточнить, не было ли офсайда, и начал сомневаться. Из-за VAR ты не можешь отпраздновать гол в полной мере и порадоваться, потому что в голову закрадываются сомнения – вдруг ты был вне игры?
Конечно, я надеялся, что гол в ворота "Реала" был забит по правилам. Но из-за VAR я не отпраздновал в полной мере, — сказал Смолов в эфире официального канала "Сельты" в YouTube.
Федор Смолов перешел в испанский клуб из московского "Локомотива" на правах аренды.
Как сообщалось в СМИ, трансфер обошелся испанской стороне в 600 тысяч евро, а соглашение включает опцию выкупа за 6 миллионов евро.
Смолов объяснил свою сдержанную реакцию после забитого гола "Реалу"
Форвад "Сельты" и сборной России Фёдор Смолов рассказал, почему не стал бурно праздновать гол в ворота мадридского Реала.
Фото: "Сельта"
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