Опрос был основан на противостояниях пар футболистов. Читателю предлагалось выбрать одного из предложенных игроков. Тот, за кого проголосовало большинство, отправлялся в следующий раунд.
В финале встретились Лионель Месси и Криштиану Роналду. По итогам голосования португалец набрал 54% голосов.
Перед финальной битвой аргентинцу удалось обойти Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо. Роналду в свою очередь прошёл Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону.
"Бронзу" в голосовании издания Marca выиграл Роналдо, который обошел Марадонну на 2%.
Роналду опередил Месси в голосовании за лучшего футболиста в истории
Испанская газета Marca провела голосование на звание лучшего футболиста в истории футбола. Им стал Криштиану Роналду.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!