Роналду опередил Месси в голосовании за лучшего футболиста в истории

Испанская газета Marca провела голосование на звание лучшего футболиста в истории футбола. Им стал Криштиану Роналду.
Опрос был основан на противостояниях пар футболистов. Читателю предлагалось выбрать одного из предложенных игроков. Тот, за кого проголосовало большинство, отправлялся в следующий раунд.

В финале встретились Лионель Месси и Криштиану Роналду. По итогам голосования португалец набрал 54% голосов.

Перед финальной битвой аргентинцу удалось обойти Ференца Пушкаша, Альфредо Ди Стефано и Роналдо. Роналду в свою очередь прошёл Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадону.

"Бронзу" в голосовании издания Marca выиграл Роналдо, который обошел Марадонну на 2%.


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Теги: Серия А Ла Лига Роналду Месси
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