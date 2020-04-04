Зозуля помог больнице в Альбасете, но не все фанаты это оценили

Украинский игрок испанского "Альбасете" Роман Зозуля пожертвовал оборудование для городской больницы.

El delantero ucraniano del Albacete Balompi?, Roman Zozulia, ha donado una cama articulada para la UCI del Hospital General Universitario de Albacete. pic.twitter.com/iYYAVuYSX8 — Radio Marca Albacete (@radiomarcaab) April 2, 2020

По информации испанских СМИ, футболист купил кровать для отделения интенсивной терапии, сделав пожертвование в условиях пандемии коронавирусаОднако не все испанские болельщики оценили поступок игрока: среди комментариев к посту в твиттере находятся такие, как "Он всё ещё грёбаный нацист", а также "Завтра в 14:88 все выходим на балкон, чтобы поаплодировать Зозуле".Напомним, что ранее у Зозули был конфликт с фанатами "Райо Вальекано" из-за его правых взглядов.В текущем сезоне украинец провел в Сегунде 27 матчей, забил три гола и сделал ассист.