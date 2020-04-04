Зозуля помог больнице в Альбасете, но не все фанаты это оценили

El delantero ucraniano del Albacete Balompi?, Roman Zozulia, ha donado una cama articulada para la UCI del Hospital General Universitario de Albacete. pic.twitter.com/iYYAVuYSX8— Radio Marca Albacete (@radiomarcaab) April 2, 2020
Однако не все испанские болельщики оценили поступок игрока: среди комментариев к посту в твиттере находятся такие, как "Он всё ещё грёбаный нацист", а также "Завтра в 14:88 все выходим на балкон, чтобы поаплодировать Зозуле".
Напомним, что ранее у Зозули был конфликт с фанатами "Райо Вальекано" из-за его правых взглядов.
В текущем сезоне украинец провел в Сегунде 27 матчей, забил три гола и сделал ассист.