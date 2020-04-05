Эдинсон Кавани хочет перейти в "Атлетико"

Уругвайский форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани выразил желание перейти в мадридский "Атлетико".

Фото: Eurosport

По информации UOL, Эдинсон Кавани намерен перейти в "Атлетико", так как его настойчиво убеждал главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.



Стороны еще не согласовывали переход. Напомним, что Кавани мог в зимнее трансферное окно оказаться в мадридском клубе, но сделка сорвалась под занавес ТО.



Летом у 33-летнего уругвайского форварда заканчивается контракт с "ПСЖ".



В нынешнем сезоне на счету Эдинсона Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22-х матчах за "парижан" во всех турнирах.



Напомним, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ". На его счету 200 забитых мячей в 301 матче за парижский клуб.