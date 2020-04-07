"Реал" не планирует возвращать Роналду

Возвращение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду не входит в планы мадридского "Реала".
Фото: Sport.ua
Об этом сообщает As со ссылкой на источник в руководстве "сливочных". Покупка 35-летнего португальца идет вразрез с политикой клуба. Президент "королевского" клуба Флорентино Перес благодарен Роналду за выступления в Мадриде, но "его время уже прошло", приводит слова источника As.

Криштиану Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с 2019 по 2018. Форвард дважды стал чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и два раза Суперкубок УЕФА.

В туринскую команду Роналду перешел летом 2018 года за 112 миллионов евро. В составе "старой синьоры" португалец стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.


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Теги: Реал Ювентус Роналду Ла Лига
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