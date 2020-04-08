Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Зарплаты будут уменьшены не только у футболистов, но и у сотрудников клуба. Отдельно уточняется, что работники, которые могут выполнять свои обязанности удаленно, продолжат получать выплаты в полном объеме.
Руководство клуба также пошло на добровольное снижение зарплаты.
Напомним, что в России на самые радикальные меры пошел "Зенит", снизивший зарплату игрокам основной команды на 50 процентов. Однако ранее сообщалось, что питерский клуб компенсирует сокращенную зарплату игроков премиальными в полном объеме.
"Севилья" объявила о снижении зарплат на 70 процентов
Испанский клуб пошел на радикальное урезание выплат.
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