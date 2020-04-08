Игроки и тренерский штаб "Реала" пошли на сокращение заработной платы

В мадридском "Реале" пошли на снижение заработных плат футболистов и тренеров в связи с пандемией коронавируса.

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В заявлении на официальном сайте клуба сказано, что игроки и тренеры первых футбольных и баскетбольных команд добровольно пошли на снижение зарплат на 10-20% до конца текущего сезона. Процент будет зависеть от обстоятельств, в зависимости от продолжения чемпионата.



"Реал" гордится всеми, кто составляет эту великую семью и ее непоколебимую культуру ценностей, которая становится особенно значимой в эти трудные времена", — сообщает пресс-служба мадридского клуба.



"Реал" после 27-ми туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Подопечные Зинедина Зидана набрали 56 очков и отстают от лидирующей "Барселоны" на 2 балла. Напомним, что в каталонском клубе так же пошли на снижение заработных плат, но на 70%.



В настоящее время чемпионат Испании по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.



По самым актуальным данным в Испании выявлено более 146 000 зараженных коронавирусом. Более 14 000 человек погибло от вируса COVID-19, что является вторым показателем в мире.