В "Барселоне" случилась массовая отставка директоров

Шесть членов совета директоров каталонского клуба покинули свои посты.

Фото: barcamania.com

- Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту "Барселоны" наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.



Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария, — цитирует заявление испанская газета La Vanguardia.



"Барселону" покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья.



Сейчас Испания находится на втором месте в мире по количеству зараженных COVID-19. В стране 152 446 заболевших, 15 238 умерло. В Ла Лиге команды успели сыграть 27 туров. "Барселона" лидирует в таблице, имея в активе 58 очков.



В России зарегистрировано 10131 случаев, 698 человек выздоровело, умерло 76. Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.