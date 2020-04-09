В "Барселоне" случилась массовая отставка директоров

Шесть членов совета директоров каталонского клуба покинули свои посты.
Фото: barcamania.com
- Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту "Барселоны" наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария, — цитирует заявление испанская газета La Vanguardia.

"Барселону" покинули Эмили Русо, Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья.

Сейчас Испания находится на втором месте в мире по количеству зараженных COVID-19. В стране 152 446 заболевших, 15 238 умерло. В Ла Лиге команды успели сыграть 27 туров. "Барселона" лидирует в таблице, имея в активе 58 очков.

В России зарегистрировано 10131 случаев, 698 человек выздоровело, умерло 76. Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.


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Теги: Барселона Ла Лига Коронавирус
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