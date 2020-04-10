Черышев: заболевшие игроки "Валенсии"? Общался с ребятами – у них не было симптомов

Игрок сборной России Денис Черышев рассказал о состоянии заболевших футболистов "Валенсии", а также прокомментировал перенос Евро на следующее лето.
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что в "Валенсии" коронавирусом заразился целый ряд игроков, а также один из членов тренерского штаба.

Напомним, Евро-2020 был перенесен на 2021 год.

- Заболевшие игроки "Валенсии"? Общался с ребятами – у них не было симптомов. На прошлой неделе делали повторные анализы, которые показали, что все выздоровели. Я тоже сдавал тест на короновирус – всё нормально.

Перенос Евро? Все к этому шло. Конечно, я расстроился. Очень хотелось сыграть на турнире. Но его же не отменили, а перенесли. Поэтому, дай Бог, еще все получится.

Станислав Саламович периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно. С ребятами поддерживаю связь. Недавно разговаривал с Ромой Нойштедтером и Костей Раушем. Собираюсь написать Марио. Узнать, как жизнь у него, - приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

В текущем сезоне Черышев провел 15 матчей в Ла Лиге, забил гол и сделал ассист.


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Теги: Ла Лига Черышев Коронавирус
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