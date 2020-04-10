"Реал" возобновил интерес к защитнику "Лейпцига" Упамекано

"Реал" возобновил свой интерес к защитнику "Лейпцига" Дайо Упамекано, передает AS.



Сообщается, что 21-летнего футболиста в своей команде хочет видеть лично главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, который намерен укрепить центральную линию обороны.



Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "Барселоны" и "Баварии".



В нынешнем сезоне на счету Упамекано 21 матч и 1 результативная передача.