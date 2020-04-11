Футболисты "Вильярреала" согласились на понижение зарплат на 20%, если сезон не будет доигран

Как сообщает Marca, руководство "Вильярреала" сократит футболистам зарплату на 20% в том случае, если текущий сезон чемпионата Испании не будет доигран.



По данным источника, игроки "Вильярреала" согласились на данное предложение.



Испанский чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. "Вильярреал" находится на восьмой строчке в турнирной таблице.