"Реал Сосьедад" с 14 апреля возобновит тренировки

Как сообщает AS, "Реал Сосьедад" станет первой командой в чемпионате Испании, которая возобновит тренировки.



Футболисты сан-себастьянского клуба приступят к тренировкам 14 апреля и будут заниматься группами по несколько человек.



Напомним, чемпионат Испании из-за пандемии коронавируса приостановлен на неопределенный срок. Футболисты всех клубов занимаются в домашних условиях.



"Реал Сосьедад" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 46 очков.