По информации испанского издания Marca, глава медицинского штаба "сливочных" Нико Михич готовит специальный протокол безопасности, который должен выполнятся футболистами во время тренировочного процесса.
Ранее СМИ сообщали, что "Реал Сосьедад" с 14 апреля возобновит тренировки.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч. Лидером по числу заражений являются Соединенные штаты. Более 533 тысяч человек сдали положительный тест на COVID-19. Следом за США идут Испания и Италия. В этих странах 163 027 и 152 271 зараженных соответственно.
По состоянию на утро 12 апреля в России случаев заражения коронавирусом 15 770 (рекордные 2 186 за последние сутки). 1 291 выздоровевших и 130 летальных исходов.
"Реал" хочет возобновить тренировки, несмотря на режим ЧС
В Испании действует режим чрезвычайной ситуации, однако "королевский клуб" стремится возобновить тренировочный процесс.
Фото: realmadrid.ru
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