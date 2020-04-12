— Месси ориентир для меня и для многих левоногих футболистов небольшого роста, чьи основные козыри дриблинг и контроль мяча. Лео лучший в этом плане, — цитирует японца AS.
18-летний Кубо принадлежит "Реалу" с лета 2019 года. До этого он четыре года выступал в составе академии "Барселоны". Также он выступал за "Токио", "Иокогамы", а этот сезон проводит в аренде в "Мальорке".
Игрок "Реала" Кубо: Месси — ориентир для меня
Полузащитник мадридского "Реала" Такефуса Кубо рассказал о том, на кого ровняется в футболе.
Фото: Getty Images
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