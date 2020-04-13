"Барселона" предложила Семеду новый контракт

"Барселона" намерена подписать новый контракт с португальским защитником Нелсоном Семеду, информирует Marca.



Сообщается, что каталонский клуб намерен заключить с 26-летним футболистом соглашение до 2025 года. На данный момент переговоры с игроком не ведутся, но могут начаться по окончании пандемии коронавируса.



Семеду выступает за "Барселону" с лета 2017 года, перейдя из "Бенфики" за 35 млн евро.



В нынешнем сезоне Семеду провел 21 матч и сделал 2 результативные передачи.