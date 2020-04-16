Если сезон в Испании завершат досрочно, мадридский "Атлетико" не попадёт в Лигу чемпионов

Королевская испанская федерация футбола определилась с клубами, которые представят страну в следующем сезоне еврокубков.

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Об этом сообщает Marca.



По сведениям издания, в Лигу чемпионов от Испании попадут "Барселона", "Реал Мадрид", "Севилья" и "Реал Сосьедад".



В Лиге Европы выступят "Атлетико", "Хетафе" и, возможно, "Атлетик", который вместе с "Сосьедадом" попал в финал Кубка Испании.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.