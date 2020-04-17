- Трансфер проводился в период между 2007 и 2008 годами. Были трудные переговоры с "Манчестер Юнайтед", потому что они, очевидно, не хотели терять игрока, но он хотел приехать в Мадрид. Фергюсон не хотел, чтобы Роналду уходил к нам, потому что ему не очень нравится "Реал", и он предложил его "Барселоне". Каталонцы были в восторге от этой возможности, но Криштиану ясно понимал, где он хочет играть, — приводит слова Кальдерона Mayadeen.
Криштиану Роналду защищал цвета мадридского "Реала" с 2019 по 2018. Форвард дважды стал чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и два раза Суперкубок УЕФА.
В туринскую команду Роналду перешел летом 2018 года за 112 миллионов евро. В составе "старой синьоры" португалец стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.
Роналду мог перейти в "Барселону" вместо "Реала"
Экс-президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, что изначально сэр Алекс Фергюсон хотел продать нападающего Криштиану Роналду в "Барселону".
Фото: Канал 24
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