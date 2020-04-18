Украинец Лунин может стать вторым номером "Реала"

Выступающий на правах аренды за "Овиедо" украинский вратарь Андрей Лунин в следующем сезоне может стать вторым номером " Реала ".

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Об этом сообщает Марса.



По информации источника, это наиболее вероятный вариант, учитывая вероятный уход Альфонса Ареоля.



До того, как испанский футбол был прерван из-за коронавируса, Лунин сумел зарекомендовать себя в Сегунде, где он выступает на правах аренды до конца текущего сезона.



Источник отмечает, что в "Реале" на это обратили внимание и планируют приблизить футболиста к основе.