Об этом сообщает Марса.
По информации источника, это наиболее вероятный вариант, учитывая вероятный уход Альфонса Ареоля.
До того, как испанский футбол был прерван из-за коронавируса, Лунин сумел зарекомендовать себя в Сегунде, где он выступает на правах аренды до конца текущего сезона.
Источник отмечает, что в "Реале" на это обратили внимание и планируют приблизить футболиста к основе.
Украинец Лунин может стать вторым номером "Реала"
Выступающий на правах аренды за "Овиедо" украинский вратарь Андрей Лунин в следующем сезоне может стать вторым номером "Реала".
Фото: ФК "Реал Мадрид"
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