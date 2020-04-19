Зидан может сменить Сарри в "Ювентусе"

Главный тренер " Реала " Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус", передает Le10sport.com.

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Сообщается, что туринский клуб планирует расстаться с нынешним главным тренером Маурицио Сарри.



Зидан готов покинуть "Реал", так как у него непростые отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, чем и намерен воспользоваться "Ювентус".



Во время карьеры футболиста Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год.



Сарри возглавляет "Ювентус" с лета 2019 года.