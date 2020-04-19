Сообщается, что туринский клуб планирует расстаться с нынешним главным тренером Маурицио Сарри.
Зидан готов покинуть "Реал", так как у него непростые отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, чем и намерен воспользоваться "Ювентус".
Во время карьеры футболиста Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год.
Сарри возглавляет "Ювентус" с лета 2019 года.
Зидан может сменить Сарри в "Ювентусе"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус", передает Le10sport.com.
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