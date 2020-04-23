Напомним, за Королевский клуб Дудек выступал с 2007 года по 2011-й.
- Месси был обманчив и вел себя провокационно, как и вся "Барселона" вместе с Пепом Гвардиолой. Они всегда были готовы спровоцировать соперника и владели этим умением в совершенстве.
Я слышал, как Месси в адрес Пепе и Рамоса говорил настолько грубые вещи, которые вы даже не можете себе представить, - приводит слова Дудека Marca, ссылаясь на автобиографию бывшего голкипера.
После 27-ми туров текущего розыгрыша Ла Лиги "Барселона" лидирует в таблице с отрывом от "Реала" в два очка.
Дудек: Месси, как и вся "Барселона", вёл себя провокационно
Экс-вратарь "Ливерпуля" и "Реала" Ежи Дудек рассказал о своих впечатлениях от лидера "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
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