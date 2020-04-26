Украинец Лунин станет вторым вратарем "Реала"

Об этом решении тренерского штаба Королевского клуба сообщает As.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

По информации источника, Андрей Лунин станет вторым вратарем главной команды вместо Альфонса Ареоля.



Сообщается, что такое решение позволит клубу сократить расходы за счет более низкой зарплаты второго голкипера: Лунин получает почти вдвое меньше своего конкурента (2,7 млн евро в год против 1,35). Это существенный довод в условиях финансовых трудностей после пандемии коронавируса.



Напомним, что Лунин на правах аренды выступает за "Овьедо". Ареоль вернется в "ПСЖ".