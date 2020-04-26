Украинец Лунин станет вторым вратарем "Реала"

Об этом решении тренерского штаба Королевского клуба сообщает As.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
По информации источника, Андрей Лунин станет вторым вратарем главной команды вместо Альфонса Ареоля.

Сообщается, что такое решение позволит клубу сократить расходы за счет более низкой зарплаты второго голкипера: Лунин получает почти вдвое меньше своего конкурента (2,7 млн евро в год против 1,35). Это существенный довод в условиях финансовых трудностей после пандемии коронавируса.

Напомним, что Лунин на правах аренды выступает за "Овьедо". Ареоль вернется в "ПСЖ".


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Теги: Ла Лига Реал Мадрид Лунин
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