По информации источника, Андрей Лунин станет вторым вратарем главной команды вместо Альфонса Ареоля.
Сообщается, что такое решение позволит клубу сократить расходы за счет более низкой зарплаты второго голкипера: Лунин получает почти вдвое меньше своего конкурента (2,7 млн евро в год против 1,35). Это существенный довод в условиях финансовых трудностей после пандемии коронавируса.
Напомним, что Лунин на правах аренды выступает за "Овьедо". Ареоль вернется в "ПСЖ".
Украинец Лунин станет вторым вратарем "Реала"
Об этом решении тренерского штаба Королевского клуба сообщает As.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
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