В "Барселоне" приостановили переговоры о продлении контракт с тер Штегеном

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген всё ещё не продлил контракт с клубом.

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Об этом сообщает Sport.ES.



По версии издания, "Барселона" приостановила переговоры о новом соглашении с 27-летним немцем из-за ситуации с коронавирусом. Однако клуб и игрок не скрывают желания продлить соглашение.



Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2022 года.