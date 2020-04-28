Месси признан лучшим футболистом 21 века согласно системе ELO

Портал Besoccer совместно с ProFootballDB опубликовал рейтинг лучших футболистов 21 века.
Фото: Sportbox
При распределении игроков использовалась система ELO. Она позволяет учитывать влияние футболиста на игру, а именно количество голов, результативных передач, уровень соперников и турниры.

Лидирующую строчку рейтинга занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси со 100 баллами, что является максимумом. Столько же очков у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, но аргентинец чуть лучше по статистике. "Бронзу" рейтинга взял экс-нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.

Десятка лучших футболистов выглядит так:

1. Лионель Месси (100)
2. Криштиану Роналду (100)
3. Тьерри Анри (98)
4. Луис Суарес (97)
5. Златан Ибрагимович (97)
6. Гарри Кейн (97)
7. Мохамед Салах (97)
8. Неймар (96)
9. Роберт Левандовски (96)
10. Радамель Фалькао (95).


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Теги: Месси Барселона
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