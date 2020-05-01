- Это одна из вещей, которые я слабо представлял, переходя в "Реал". Не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой. Я бы мог понять, если это нацелено на команду, которая играет не очень хорошо.
Однако освистывать своего же игрока - просто неправильно. Если фанаты начинают освистывать, твоя уверенность падает ещё больше. В некотором роде они наносят вред сами себе, — цитирует валлийца Daily Mail.
В сезоне 2019/2020 Гарет Бэйл забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 18-ти матчах за "Реал" во всех турнирах.
Ранее сообщалось, в "Реале" одной из главных задач на летнее трансферное окно была поставлена задача избавиться от Гарета Бэйла. Руководство "сливочных" недовольно тем, что валлиец не сумел воспользоваться шансами, которые ему предоставлял главный тренер Зинедин Зидан.
В клубе осознают высокие требования Бэйла, поэтому не исключено, что 30-летний футболист покинет команду бесплатно. Действующее соглашение игрока и "Реала" рассчитано до лета 2022-го года.
Ранее сообщалось, что на Бэйла претендовали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Бэйл: не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отреагировал на критику со стороны болельщиков "королевского клуба".
Фото: Спорт день за днем
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