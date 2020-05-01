"Поменял бы арбитра и всё". Эмери вспомнил о поражении 1:6 от "Барселоны"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился воспоминаниями от легендарной игры против "Барселоны" на "Камп Ноу".

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Напомним, что в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 "ПСЖ", имевший преимущество после первой встречи 4:0, проиграл "Барселоне" 1:6 и вылетел из турнира.



- В том матче было много деталей, которые можно изучать. Но если выбирать что-то одно, поменял бы арбитра, и всё. Недавно смотрел повтор того матча, наткнулся на него, переключая каналы.



Смотрел с 50-й по 82-ю минуту. Мы проигрывали — 0:3, отыграли один мяч, а потом был выход один на один, когда Кавани пробил в голкипера. На Ди Марии не поставили чистый пенальти. На 82-й минуте Ди Мария сфолил на Неймаре, что привело к голу.



Вот тогда я перестал смотреть, - цитирует тренера Marca.



На данный момент испанский тренер остается без работы после увольнения из лондонского "Арсенала" в прошлом году.