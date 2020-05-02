Ранее сообщалось, что увлечение Бэйла гольфом мешает игроку готовиться к матчам.
- Кто худший игрок в гольф из всех, кого я знаю? Лука Модрич. 100 процентов.
Он взял клюшку в руки и, откровенно говоря, не знал даже, как ее держать. Замахнулся и ударил по земле.
По-моему, из 20 попыток он попал по мячу всего раз, - приводит слова Бэйла Yahoo Sports.
В текущем сезоне Бэйл провел в рамках Ла Лиги 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
Бэйл: худший игрок в гольф? Лука Модрич. 100 процентов
Хавбек "Реала" Гарет Бэйл ответил на вопрос, кого он считает худшим игроком в гольф.
Фото: Getty Images
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