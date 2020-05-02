Футболисты "Барселоны" 6 мая сдадут тест на коронавирус

Тестирование игроки пройдут в среду в рамках подготовки к потенциальному возобновлению Ла Лиги.

Фото: Football.ua

Как сообщает Marca, если тестирование не выявит случаев заражений, каталонцы начнут индивидуальные занятия на базе под наблюдением физиотерапевтов. Отмечается, что принимать душ и переодеваться футболисты будут дома.



Ближе к старту чемпионата игроки будут тренироваться в составе небольших групп, избегая контактов с членами своих семей.



Затем планируются теоретические занятия численностью не более 14 человек. Все эти меры будут действительны, если уровень заболеваемости в Испании упадет. В этом случае спустя месяц после начала тренировок команды смогут приступить к официальным играм.