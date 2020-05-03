Об этом сообщает Superdeportes.
По информации источника, "Валенсия" готова расстаться с рядом игроков. В их числе россиянин Денис Черышев, а также Яспер Силлессен, Родриго Морено, Муктар Диакаби, Жоффре Кондогбья, Феррано Торрес и Кевин Гамейро.
Портал Transfermarkt оценивает Черышева в 4,8 млн евро.
Напомним, что контракт россиянина с "Валенсией" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Черышев забил три гола и сделал два ассиста в 22-х матчах.
"Валенсия" готова продать Черышева
Испанский клуб может отпустить игрока российской сборной Дениса Черышева.
Фото: Getty Images
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