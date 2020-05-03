Об это сообщает COPE.
30-летний футболист на время карантина из-за коронавируса вернулся в Россию. Сейчас в клубе рассматривают возможность возобновление тренировок на следующей неделе. Как только Смолов вернётся в Испанию, ему предстоит придется на две недели самоизолироваться.
Смолов арендован "Сельтой" у московского "Локомотива" на вторую половину сезона 2019/20. В шести матчах за испанский клуб россиянин забил гол.
Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой"
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рискует пропустить возобновление тренировок в команде.
Фото: Getty Images
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