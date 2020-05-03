В середине апреля "кельты" договорились с игроком, что он вернется в эти сроки. Такую информацию приводит компания ProSports Management, которая занимается делами игрока.
Также отмечается, что "Сельта" проинформировала соответствующие российские органы и ходатайствовала о выдаче Смолову разрешения на вылет.
Смолов арендован испанцами у московского "Локомотива" на вторую половину сезона 2019/20. В шести матчах за "кельтов" россиянин забил один гол.
Смолов на следующей неделе вернется в "Сельту"
Форвард испанской "Сельты" Федор Смолов на следующей неделе вернется в команду.
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!