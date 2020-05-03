Смолов на следующей неделе вернется в "Сельту"

Форвард испанской "Сельты" Федор Смолов на следующей неделе вернется в команду.
Фото: Чемпионат
В середине апреля "кельты" договорились с игроком, что он вернется в эти сроки. Такую информацию приводит компания ProSports Management, которая занимается делами игрока.

Также отмечается, что "Сельта" проинформировала соответствующие российские органы и ходатайствовала о выдаче Смолову разрешения на вылет.

Смолов арендован испанцами у московского "Локомотива" на вторую половину сезона 2019/20. В шести матчах за "кельтов" россиянин забил один гол.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смолов Сельта Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Смолов на следующей неделе вернется в "Сельту"
Все матчи следующего сезона АПЛ могут пройти без зрителей
"Сейчас часто игроку сразу насыпают миллионы - можно брать сигару и курить". Мостовой - о зарплатах
Рамзана Кадырова просят об отставке Шалимова 3
Безус: Россия напала, забрала Крым. Как можно туда ехать? 2
Роналду не может попасть в Италию
Слуцкий: тренер не может перепрыгнуть своих игроков, футболисты важнее
Шалимов не стал комментировать свои слова о "дармоедах" 1
Соловьев: я специальный сериал сниму, который будет называться "Грозящий кулак справедливости" 7
Аршавин: Мертезакер всегда радовался, когда видел меня, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили
Рональд Куман сегодня был госпитализирован из-за проблем с сердцем
Комик Воронин: странно, что "Зенит" не выигрывает чемпионат 10 лет подряд, как "Бавария" 3
УЕФА рассматривает вариант с переводом российского футбола на систему "весна-осень" 5
Источник: Айртон может перейти в "Порту" 4
Занев - о Давыдове: самое главное, что Денис - хороший пацан 1
Адиев - о системе "осень-весна": нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты
Источник: "Динамо" не интересен Ле Таллек, получающий российский паспорт
Футболисты "Крыльев Советов" отблагодарили врачей в день рождения клуба
Болельщики признали Это'О лучшим африканским нападающим
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать? 23
Фролов поздравил "Крылья Советов" с годовщиной первого матча
Кокорин и Соболев проведут благотворительный матч в CS:GO
СМИ: "Тоттенхэм" — главный претендент на Ракитича
Уткин — о конфликте с Соловьевым: мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена 4
Все игроки и руководство "Баварии" сдали отрицательный тест на коронавирус
Лебедева: для Волгоградской области будет большим стрессом выход "Ротора" в РПЛ
Мутко: желательно доиграть чемпионат. Если не доиграть, осадок всё равно останется 1
"Не тренер, не турнир, не таблица, не "Торпедо". Буква "Т" в алфавите Евсеева 1
Гончаренко: сначала мы вернемся к истокам. Затем должна вернуться РПЛ, а после этого вернется Лига чемпионов
Смолов не сможет возобновить тренировки с "Сельтой" 4
Все новости