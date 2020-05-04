Сегодня стало известно, что Смолов смог вылететь из Россию в Испанию для возобновления тренировок.
"Он вылетел в Испанию. Самочувствие его хорошее, по договоренности с клубом он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты", - цитирует Ткаченко РБК.
Смолов вернулся в Россию в начале апреля из-за пандемии коронавируса, из-за которой был приостановлен чемпионат Испании. Главный тренер "Сельты" раскритиковал поступок Смолова.
Ла Лига сообщила, что клубы получили разрешение вернуться к тренировкам на этой неделе.
Герман Ткаченко: Смолов вернется в Испанию в условленные даты
Агент форварда "Сельты" Федора Смолова Герман Ткаченко сообщил, что футболист вернется в Испанию в условленные даты.
Фото: © NurPhoto
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