"Я скучаю по футболу. Очень рад вернуться и с предвкушением жду возобновления сезона", – цитирует Смолова Televisiоn de Galicia.
Видеоролик встречи Смолова в аэропорту можно посмотреть по этой ссылке.
Вчера стало известно, что Фёдор Смолов улетел в Испанию, чтобы присоединиться к "Сельте"
Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.
Федора Смолова встречали в аэропорту Виго (видео)
Нападающего "Сельты" Федора Смолова, вернувшегося из России, встретили журналисты в аэропорту Виго.
Фото: Global Look Press
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