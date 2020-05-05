Федора Смолова встречали в аэропорту Виго (видео)

Нападающего "Сельты" Федора Смолова, вернувшегося из России, встретили журналисты в аэропорту Виго.
Фото: Global Look Press
"Я скучаю по футболу. Очень рад вернуться и с предвкушением жду возобновления сезона", – цитирует Смолова Televisiоn de Galicia.

Видеоролик встречи Смолова в аэропорту можно посмотреть по этой ссылке.

Вчера стало известно, что Фёдор Смолов улетел в Испанию, чтобы присоединиться к "Сельте"

Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.


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Теги: Сельта Примера Коронавирус Смолов
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