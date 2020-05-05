Вице-президент "Барселоны": Ла Лига может начать играть с болельщиками не раньше февраля 2021 года

Занимающий пост вице-президента "Барселоны" Жорди Кардонер рассказал, когда ждать возвращения на стадионы испанского чемпионата болельщиков.



Напомним, на данный момент Ла Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. В Испании на данный момент зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом.



- По моему мнению, это будет очень сложно. Ла Лига может начать играть с болельщиками не раньше февраля 2021-го, - приводит слова фукнционера ESPN.



В мире на сегодняшний день зафиксировано уже более трех с половиной миллионов заболеваний.