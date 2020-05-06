Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Пресс-служба чемпионата Испании поздравила немецких коллег с грядущим возобновлением сезона.

#LaLiga would like to congratulate Bundesliga for restarting the competition from the second half of May. pic.twitter.com/mZN2cctH3e — LaLiga English (@LaLigaEN) May 6, 2020

- Ла лига хотела бы поздравить Бундеслигу с возобновлением соревнований со второй половины мая, — написала пресс-служба Ла Лиги в своем Twitter.На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн, умерло более 265 тысяч человек.По данным на 7 мая в России выявлено 177 160 заболевших (11 231 за последние сутки), выздоровело 23 803, умерло 1 625. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая, однако вероятнее всего чемпионат России будет завершен досрочно.