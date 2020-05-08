"Вернулись к работе". Месси и другие футболисты "Барселоны" возобновили тренировки

Игроки каталонской "Барселоны" возобновили тренировке на базе.

? Ciutat Esportiva Joan Gamper

? Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) May 8, 2020

На опубликованной пресс-службой фотографией видно, как форвард команды Лионель Месси выполняет упражнения "змейка".6 мая игроки "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус, что позволило им возобновить тренировки.Напомним, чемпионат Испании, как и все европейские чемпионаты, кроме белорусского, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что оставшиеся 11 туров команды доиграют начиная с июня.