У трех игроков "Бетиса" обнаружен коронавирус

Три футболиста испанского "Бетиса" сдали положительный тест на COVID-19.
Фото: Известия
Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на радиопрограмму El Laguero. Эти игроки будут вынуждены уйти на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус сдали футболисты всех 20 клубов Ла Лиги. Было выявлено три положительных результата.

Напомним, чемпионат Испании был приостановлен из-за распространения COVID-19. В стране выявлено более 262 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло более 26 тыс. человек. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.


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Теги: Бетис Ла Лига Коронавирус
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