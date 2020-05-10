- Говорят, что чемпионат продолжится 5 июня. Но загадывать ничего не нужно. В Германии тоже говорили, что чемпионат возобновится 9 мая, но в итоге начало перенесли на 16-е число.
Сейчас главное, чтобы все ребята были здоровы. Также важно, чтобы они все набрали хорошую физическую форму. Это сделать очень тяжело, - приовдит "Матч ТВ" слова специалиста.
Сезон в Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки команды успели сыграть 27 туров. По их итогам лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в два очка.
На данный момент в Испании зафиксировано 223 тысячи заражений коронавирусом.
Дмитрий Черышев: говорят, что Ла Лига продолжится 5 июня
Российский тренер Дмитрий Черышев назвал возможную дату возобновления сезона испанской Примеры.
Фото: footballcitymediacenter
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