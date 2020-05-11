- Нашей стране нужен футбол для поддержки экономики, а болельщикам - в качестве отвлекающего момента. Я очень хочу снова выйти на поле, жду, чтобы Ла Лига возобновилась в нормальном режиме.
Мы должны возобновить тренировки, занимаясь отдельно и следуя всем правилам. Это немного странно и сложно, но такова ситуация. Германия уже показал пример, которому нам стоит следовать. Игрокам нравится быть со своими семьями, но мы должны подстраиваться под обстоятельства, - приводит слова Рамоса Marca.
Ранее издание AS сообщило, что сезон в Ла Лиге возобновится 12 июня. Как вариант рассматривается также 19 июня, на случай, если этого потребует эпидемиологическая ситуация в стране.
Планируется доиграть сезон в течение июня и июля, чтобы к августу команды были готовы к матчам в еврокубках. Встречи в рамках чемпионата Испании будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы завершить розыгрыш в кратчайшие сроки.
Сезон в Испании был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки команды успели сыграть 27 туров. По их итогам лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в два очка.
В стране выявлено более 264 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло более 26 тыс. человек. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.
Рамос: нашей стране нужен футбол для поддержки экономики, а болельщикам - в качестве отвлекающего момента
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о перспективах текущего сезона Ла Лиги.
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