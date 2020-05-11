Черышев возобновил тренировки в составе "Валенсии" (фото)

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщает twitter сборной России по футболу.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может возобновиться 12 июня.

29-летний Черышев в нынешнем сезоне 15 матчах Ла Лиги, забил гол и отдал голевую передачу.


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Теги: Валенсия Черышев Коронавирус
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