Черышев возобновил тренировки в составе "Валенсии" (фото)

Черышев вернулся к тренировкам. В «Валенсии» начались индивидуальные занятия после прохождения медицинских тестов. pic.twitter.com/aUbYTz86qd— Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2020
Об этом сообщает twitter сборной России по футболу.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что чемпионат Испании может возобновиться 12 июня.
29-летний Черышев в нынешнем сезоне 15 матчах Ла Лиги, забил гол и отдал голевую передачу.