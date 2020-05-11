Российский футболист после шести недель карантина приступил к тренировкам в составе испанского клуба.
"Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты. Все нормально, все хорошо.
Хорошо ли у сына со здоровьем? А почему должно быть плохо?" - цитирует Черышева-старшего ТАСС.
Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня.
Отец Черышева: у Дениса все хорошо, все потихоньку набирают форму
Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал о форме игрока.
Фото: © Mutsu Kawamori
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