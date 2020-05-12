Представители "Сельты": Смолов в очень хорошей форме

В испанском клубе "Сельта" рассказали о состоянии форварда Федора Смолова, который вернулся в страну из Москвы.
Фото: readfootball.com
- Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме, – сообщили в пресс-службе клуба.

Российский нападающий вернулся в расположение команды 5 мая.

Фёдор Смолов стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.

"Сельта" после 27-ми туров набрала 26 очков и располагается на 17-м месте в Примере. Чемпионат Испании прерван из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Смолов Сельта Ла Лига
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