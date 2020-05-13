"Во дворе нам говорили: "Уберите его отсюда, пока мы его не убили". Брат Месси - об игре кузена

Двоюродный брат форварда "Барселоны" Лионеля Месси Макси Бьянкукки рассказал о детстве своего кузена.

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- Лео играл с нами во дворе. Там все были крупнее него, и нам говорили: "Уберите его отсюда, пока мы его не убили". Они пытались ударить Лео и играли жёстко. Когда ему было восемь или девять лет, я каждую субботу вставал рано утром, чтобы посмотреть, как он играет. Я не мог поверить своим глазам, - цитирует Бьянкукки Ole.



С 1995 по 2000 Лионель Месси играл за молодежный состав аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", оттуда перешел в систему "Барселоны". Форвард выступает за основной состав каталонской команды с 2003 года. Он провел 772 матча во всех турнирах и забил 662 гола. В сборной Аргентины форвард принял участие в 138 официальных матчах и забил 70 голов.