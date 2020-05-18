"Сельта" Смолова приступила к групповым тренировкам

? Comezamos unha nova semana de adestramentos!



Pouco a pouco m?is xuntos, pero sempre cumprindo as medidas marcadas polas autoridades sanitarias. ? Seguimos traballando!#IstoTam?n?Afouteza #VolverEsGanar pic.twitter.com/T4KdaaSFQv — RC Celta ? #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) May 18, 2020

"Сельта" возобновила групповые тренировки на клубной базе.Руководство Ла Лиги разрешило футболистам заниматься группами до 10 человек.В тренировке также принял участие российский форвард Федор Смолов, избежавший штрафа за отъезд из Испании."Мы начали новую тренировочную неделю! Нас становится все больше, но всегда соблюдаем меры, установленные органами здравоохранения. Продолжаем работать!" — говорится в сообщении клуба.Чемпионат Испании планируют возобновить в июне.