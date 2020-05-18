"Сельта" Смолова приступила к групповым тренировкам

Руководство Ла Лиги разрешило футболистам заниматься группами до 10 человек.
В тренировке также принял участие российский форвард Федор Смолов, избежавший штрафа за отъезд из Испании.
"Мы начали новую тренировочную неделю! Нас становится все больше, но всегда соблюдаем меры, установленные органами здравоохранения. Продолжаем работать!" — говорится в сообщении клуба.
Чемпионат Испании планируют возобновить в июне.
? Comezamos unha nova semana de adestramentos!— RC Celta ? #IstoTam?n?Afouteza (@RCCelta) May 18, 2020
Pouco a pouco m?is xuntos, pero sempre cumprindo as medidas marcadas polas autoridades sanitarias. ? Seguimos traballando!#IstoTam?n?Afouteza #VolverEsGanar pic.twitter.com/T4KdaaSFQv