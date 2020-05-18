Свернуть все/Развернуть все

"Сельта" Смолова приступила к групповым тренировкам

"Сельта" возобновила групповые тренировки на клубной базе.

Руководство Ла Лиги разрешило футболистам заниматься группами до 10 человек.

В тренировке также принял участие российский форвард Федор Смолов, избежавший штрафа за отъезд из Испании.

"Мы начали новую тренировочную неделю! Нас становится все больше, но всегда соблюдаем меры, установленные органами здравоохранения. Продолжаем работать!" — говорится в сообщении клуба.

Чемпионат Испании планируют возобновить в июне.



Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смолов Сельта Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Было обидно. Команда была на подъеме, поймала игровой ритм". Понсе — о приостановке РПЛ
"Монако" назвал любимыми клубами Головина "Зенит" и ЦСКА 3
Источник: "Зенит" пошёл на уступки Семаку в моменте срока длительности нового контракта
Понсе назвал самый лучший и худший свой матч в сезоне. В обоих он получил по красной карточке
Лебедев — о коронавирусе: два игрока на всю РПЛ — несерьезная цифра. Вот будет 50 — можно о чем-то говорить
Плиев, который заразился коронавирусом, контактировал с братом Заурбеком
Вагнер Лав рассказал, как играл в футбол с Путиным
Андрей Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева 5
"Ростов" пожелал скорейшего выздоровления Плиеву, у которого выявили коронавирус
Чемпионат Шотландии завершен досрочно. "Селтик" признан чемпионом
"Реал" летом планирует сделать предложение по Холанду
"Сельта" Смолова приступила к групповым тренировкам 2
Вагнер Лав: Гинер при всей команде называл меня сыном, порой даже было неловко
У защитника "Рубина" Плиева выявили коронавирус 6
"Спортинг" отвозил ЦСКА в первом тайме финала, но к 70-й минуте "армейцы" его уничтожили . Что произошло в перерыве? 3
ЦСКА выпустил специальную линейку товаров к юбилею победы в Кубке УЕФА
Вагнер: в перерыве финала Кубка УЕФА Газзаев все пинал, ругался последними словами, ему было плевать 4
"Василий просто постарается защищать Кикнадзе и совет директоров". Селюк считает, что у Уткина есть привилегии в "Локо" 3
"Разыграно всё было бездарно. Но это не отменяет того, что Юрий Павлович пенсионер". Уткин - об уходе Семина 3
Алексей Игонин: на 14-дневный карантин помещают приезжающего из-за границы не легионера или футболиста, а человека
Жена Тарасова попрощалась с мужем 4
Капелло назвал клуб, который больше других подошёл бы Холанду
Соболев: признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время поверил в меня и выкупил мой трансфер 16
"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Соболевым 6
"Долгопрудный" в следующем сезоне может оказаться в ФНЛ
"Отмечаем юбилей победы в Кубке УЕФА-2005!" ЦСКА вспомнил первый российский успех в Европе 3
"Не комментирую бред!" Мещеряков ответил на обвинения Селюка 5
Медведев: цены на выступающих в РПЛ игроков в Европе не достигли планки, соответствующей уровню их мастерства
Гамула: перед игрой больше одной бутылки шампанского никогда не пил
"Факел" усилился бывшим игроком "Амкара"
Все новости